Cabras

Educazione ambientale e scoperta del territorio con un progetto gratuito. Aperte le iscrizioni



Prende il via oggi l’iniziativa denominata “Children Life”, un progetto finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri (Dipartimento per le politiche della famiglia) e organizzato dalla cooperativa Cultour, che coinvolge i Comuni di Cabras e Oristano come enti partner. È un progetto totalmente gratuito che propone a bambini e ragazzi tra i 5 e i 14 anni servizi di educazione ambientale e culturale attraverso l’esperienza del gioco, lo sviluppo dell’espressività e della creatività.

Le attività si svolgeranno principalmente a Cabras, nell’arco di dodici mesi. Previsti tre incontri settimanali pomeridiani durante i mesi invernali, autunnali e primaverili, nella sede di via Tharros 178, e due appuntamenti settimanali nella stagione estiva, dalla mattina al primo pomeriggio, con merenda e pranzo inclusi, nella borgata marina di San Giovanni di Sinis.

A curare le attività saranno operatori qualificati, che porteranno i ragazzi alla scoperta della storia di Cabras, mostrando loro i luoghi storici, specie quelli meno conosciuti, raccontando le tradizioni e mostrando il patrimonio paesaggistico del territorio lagunare. Sono previste attività sportive e piccoli trekking urbani, attività di aggregazione e socializzazione, educazione alimentare con il coinvolgimento delle aziende locali, ma anche lezioni di sup, snorkeling, kitesurf e una gita all’isola di Mal di Ventre. Un viaggio che si concluderà con una rappresentazione pubblica durante la quale i ragazzi racconteranno l’esperienza vissuta.

Children Life è rivolto a 50 bambini e ragazzi residenti nei comuni di Cabras e Oristano. Per poter partecipare occorre iscriversi – a partire da oggi e fino al 15 marzo – compilando il modulo di iscrizione scaricabile sui siti istituzionali dei Comuni di Cabras e Oristano e della Cooperativa Cultour. Alla domanda dovrà essere allegato un documento di riconoscimento del genitore, l’autocertificazione ISEE in corso di validità e l’avviso pubblico firmato per accettazione.

Se il numero delle domande superasse i posti disponibili, si stilerà una graduatoria sulla base dell’ISEE. Le domande dovranno essere inviate per e-mail all’indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. .

“La collaborazione fra enti pubblici e privati si dimostra vincente nella proposta di attività che contribuiscono allo sviluppo di una comunità educante”, commenta Laura Celetti, assessora alle Politiche sociali, assistenziali e sanitarie del Comune di Cabras. “Dare l’opportunità a tutti i ragazzi di partecipare a un percorso di crescita culturale è fondamentale, specie nei casi in cui le famiglie non riescono a farsene carico. Auspichiamo una grande partecipazione al progetto”.

“Grazie a questo progetto, i Comuni di Oristano e Cabras e la cooperativa Cultour offrono una importante opportunità educativa, oltre che culturale e di svago ai bambini e ai ragazzi, oltre che un concreto aiuto alle rispettive famiglie”, aggiunge l’assessora alle Politiche sociali del Comune di Oristano, Carmen Murru. “Al termine di questo percorso contiamo che tutti i partecipanti siano più informati sul patrimonio culturale e ambientale del proprio comune, più consapevoli sull’importanza del rispetto dell’ambiente, del mare e di tutti gli ecosistemi che ne fanno parte”.

“Si tratta di un programma ricco di esperienze e laboratori didattici mirati a coinvolgere i partecipanti, che intende contribuire a indirizzare i giovani verso un percorso di crescita culturale e ambientale, con l’obiettivo di stimolare in loro una coscienza civica ben strutturata” conclude la responsabile didattica del progetto, Daniela Pes.

Venerdì, 1 marzo 2024