La vittoria di mille sardi senza lavoro: “Ok all’assunzione in Regione dalle graduatorie”

Hanno battagliato per sei mesi, protestando sotto il Consiglio regionale con, tra le mani, i documenti con i quali dimostravano la loro idoneità al lavoro. Mille sardi hanno vinto la loro guerra: nella Finanziaria regionale è stato approvato l’emendamento che permette l’assunzione dalle graduatorie degli idonei tecnici e amministrativi categorie D e C. Dopo la mobilitazione dei giorni scorsi del Sindacato Generale di Base, capitanato da Luca Locci, con una rappresentanza degli oltre mille idonei, finalmente si è mosso un primo e importante passo.

“Una prova di maturità e sensibilità etica da parte dell’intero Consiglio regionale che, davanti alle istanze di tanti giovani professionisti sardi paralizzati ad esito della incertezza normativa in materia di scorrimento delle graduatorie, ha favorevolmente approvato l’emendamento che li vede coinvolti”, afferma Locci. “L’approvazione del comma 4bis dell’articolo 5 della legge Finanziaria che in linea con i principi costituzionali e con la normativa nazionale, sancisce una regola di priorità in tema di assunzioni nel sistema regionale: l’esaurimento delle graduatorie ha la precedenza sui concorsi. Il Sindacato Generale di base vigilerà con attenzione sullapplicazione della norma”.