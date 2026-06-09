Si è partiti con una giornata di informazione e sensibilizzare sull'importanza della prevenzione e della diagnosi precoce dei tumori maschili, e, grazie all'impegno dei volontari del Rotary Club Alghero, si è arrivati ad un grande gesto di generosità che si è concretizzato con la donazione di un contributo di 11.000 euro, consegnati ai responsabili della Ssd di Oncologia e della Sc di Urologia dell'ospedale di Alghero, Davide Santeufemia e Pietro Saba.
Una rappresentanza del Rotary Club Alghero, con
il presidente Andrea Delias, ha consegnato due assegni da 5.500
euro all'Azienda sanitaria di Sassari, destinati alle due strutture
ospedaliere: "Siamo orgogliosi che il territorio abbia risposto
così attivamente mostrando il suo lato generoso e altruista", ha
detto Andrea Delias, presidente del Rotary Club Alghero.
"La salute maschile, e in particolare la
prevenzione del cancro alla prostata, è un tema spesso trascurato,
da molti uomini che evitano controlli medici regolari per timore,
imbarazzo o mancanza di informazioni. La diagnosi precoce del
cancro alla prostata, così come di altre patologie, può fare una
grande differenza nel successo del trattamento e nella qualità
della vita. Nonostante il cancro alla prostata sia uno dei tumori
più comuni tra gli uomini, con una diagnosi precoce le probabilità
di guarigione sono elevate", spiegano Santeufemia e Saba.
Negli scorsi mesi, sempre il Rotary Club
Alghero, ha donato alla Ss di Oncologia di Alghero dei raccoglitori
di cartelle cliniche, che vanno ad aggiungersi anche a quelle
donate dalla Crai Alghero Half Marathon, che ha devoluto parte
degli introiti raccolti durante la Family Run, svoltasi in autunno.
"Queste iniziative rappresentano un esempio straordinario di
cittadinanza attiva e solidarietà autentica - ha dichiarato il
direttore generale della Asl n. 1, Antonio Lorenzo Spano - A nome
dell'Azienda, rivolgo un sincero...