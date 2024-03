Milis

A Milis tracciata la nuova linea. Nascono i primi circoli. Dialogo aperto con Todde

È pronta a scendere in campo alle prossime elezioni comunali la coalizione sarda di Renato Soru, che sul fronte regionale si pone come interlocutore del nuovo governo Todde. È quanto è emerso questa mattina a Milis, durante il primo incontro ufficiale post-elezioni.

Progetto Sardegna andrà avanti: “Ci struttureremo per continuare a fare politica”, spiega Roberto Martani, tra i dissidenti oristanesi del Partito Democratico che ha sposato il programma di Soru. “Utilizzeremo quello che abbiamo già fatto sui social di Renato Soru per parlare con i cittadini e ci porremo come interlocutori del nuovo Governo”.

“Il programma del Campo Largo per noi non è soddisfacente”, continua Martani. “Proporremo ciò che abbiamo individuato noi, come la Legge statuaria e quella elettorale, ma anche il Piano paesaggistico”.

“Abbiamo già iniziato a strutturarci e in alcune zone sono sorti i primi circoli”, spiega ancora Roberto Martani. “Decideremo il nome come Progetto Sardegna, ma continuando a valorizzare anche la coalizione”.

“Presenteremo liste alle prossime elezioni, tra cui le grandi città come Cagliari, Sassari e Alghero e ci daremo da