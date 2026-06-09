Itinerario delle 7 Città Regie, intesa tra Regione Sardegna e i comuni - Notizie

Prende vita l'Itinerario delle Sette Città Regie. 30 i milioni di euro stanziati per i centri storici "per posizionare la Sardegna nel crescente mercato del turismo culturale", ha sottolineato l'assessore regionale del turismo Franco Cuccureddu che ha sottoscritto il protocollo d'intesa assieme ai sindaci di Alghero, Bosa, Cagliari, Castelsardo, Iglesias, Oristano e Sassari."Città Regie che ottennero questo riconoscimento durante il periodo catalano-aragonese e furono le sette Città che non vissero il feudalesimo e per questo si è concentrata la maggior parte dei beni culturali nei quattro secoli di dominazione spagnola", ha aggiunto. La Sardegna punta quindi sul turismo culturale per destagionalizzare e attrarre visitatori tutto l'anno e sull'internazionalizzazione dei flussi turistici. Il progetto è finanziato con fondi Fsc (Fondo Sviluppo e Coesione), frutto dell'accordo tra Stato e Regione. A ciascuna città regia vanno circa 3,9 milioni per interventi di restauro, circa mezzo milione sarà destinato alla realizzazione del marchio e cartellonistica."Attraverso la valorizzazione dei monumenti, dell'architettura, beni librari, attivisti, artistici, culturali di queste sette città, vogliamo rafforzare la presenza della Sardegna e il posizionamento dell'Isola nel mercato del turismo culturale", ha sottolineato Franco Cuccureddu. In queste sette città i regnanti "spagnoli" inviarono artisti, notai, architetti, stampatori e così lì si è concentrata buona parte dei beni culturali - artistici, architettonici, bibliotecari ed archivistici - prodotti fra la seconda metà del 1300 e l'inizio del 1700.Il progetto va a integrare l'offerta legata alle civiltà preistoriche, Domus de Janas, Nuragica e post nuragica a quella classica con i siti di Nora, Tharros, Porto Torres ed a quella vasta museale, con quella medievale presente nelle città regie e nelle chiese romaniche. "Abbiamo lavorato molto nell'asset preistorico, grazie anche ai 18 nuovi siti Unesco delle Domus de Janas - afferma...

Leggi tutto su Ansa Sardegna