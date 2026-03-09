"La guerra in Iran è praticamente finita. Le operazioni militari termineranno a breve, ci stiamo avvicinando alla fine". Donald Trump considera quasi conclusa l'operazione Epic Fury che gli Stati Uniti hanno avviato il 28 febbraio. Il presidente degli Stati Uniti giudica il traguardo vicino, come dice in un'intervista telefonica alla Cbs, e approfondisce il tema intervenendo ad evento del partito repubblicano organizzato nella sua proprietà di Doral, in Florida, e rispondendo poi alle domande dei media in una conferenza stampa.

"Stiamo distruggendo il nemico. Abbiamo spazzato via ogni forza armata iraniana in 3 giorni", ripete Trump. "Avremo un mondo molto più sicuro quando tutto sarà finito. E finirà abbastanza presto", dice. Inizialmente, la Casa Bianca aveva previsto un campagna di 4-6 settimane: a giudicare dalle parole di Trump, le operazioni potrebbero durare meno. "Abbiamo fatto qualche escursione per liberarci di qualche personaggio malvagio. L'Iran era pronto a attaccare il Medio Oriente, siamo intervenuti con ottimo tempismo. Gli iraniani volevano attaccarci, ci avrebbero attaccato, se non avessimo agito noi. Avrebbero attaccato Israele che sarebbe stato distruttoAbbiamo mostrato una superiorità schiacciante, abbiamo demolito le capacità iraniane di lanciare droni e missili, quasi l'80%. Stiamo colpendo le fabbriche che producono i droni. Abbiamo annientato la marina, 46 navi sono in fondo al mare", dice snocciolando dati.

"Mi avevano detto che erano navi eccellenti, ho chiesto perché non le abbiamo sequestrate e mi hanno detto che affondarle è più divertente... Abbiamo eliminato i leader terroristi, se non sono morti stanno contando i minuti che mancano alla loro eliminazione. Ora nessuno ha idea di quali saranno le persone che guideranno il paese", aggiunge, mostrando di non tenere in considerazione il ruolo di Mojtaba Khamenei, che è appena diventato la nuova Guida Suprema del paese dopo l'uccisione del padre: "Devono avere un leader che sia in grado di agire per la pace. Sono rimasto deluso dalla scelta, credo che porterà gli stessi problemi. Mi piace l'idea di una leadership 'interna', come in Venezuela. In Iraq sono stati licenziati tutti, non era rimasto nessuno ed è venuto fuori l'Isis. Non vogliamo che accada questo in Iran".

Dopo l'intervento all'evento del partito, Trump cambia sala e tiene una conferenza stampa. "Abbiamo colpito quasi 5000 obiettivi, ce ne sono alcuni che potremmo colpire se necessario. Sarebbero colpi devastanti, potremmo eliminare tutto in un giorno", dice minacciando un'escalation che, al momento, non viene ritenuta indispensabile. "Procediamo a un ritmo impensabile, siamo avanti rispetto alla tabella di marcia". Trump dribbla la domanda relativa alla strage in una scuola femminile, con quasi 200 vittime, provocata da un missile Tomahawk: "Il Tomahawk è un'arma diffusa, anche l'Iran li ha. Stiamo indagando".

Il prezzo del petrolio, dopo aver sfondato il tetto dei 100 dollari a barile, è sceso. "Non permetterò a un regime terroristico di tenere in ostaggio il mondo e tentare di interrompere l'approvvigionamento globale di petrolio. E se l'Iran farà qualcosa in tal senso, subirà un contraccolpo molto, molto più duro", dice prospettando un'escalation.

L'approvvigionamento di petrolio sarà molto più sicuro senza la minaccia delle navi, dei droni e dei missili iraniani, mentre lo Stretto di Hormuz "rimarrà sicuro", aggiunge. "Stiamo mettendo fine a tutte queste minacce una volta per tutte, e il risultato sarà un abbassamento dei prezzi del petrolio e del gas per le famiglie americane".