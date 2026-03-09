El Salvador: crollo storico degli omicidi con la strategia di sicurezza Bukele. Investimenti in aumento

SAN SALVADOR – El Salvador si consolida come modello di riferimento regionale in materia di sicurezza pubblica, registrando un calo storico degli omicidi grazie alla strategia anti-gang del presidente Nayib Bukele. Un modello che, secondo le autorità, sta diventando un potente magnete per gli investimenti esteri.

Secondo i dati diffusi dalla Polizia Nazionale Civile (PNC), nei primi 20 giorni del 2026 non è stato registrato alcun omicidio, proseguendo un trend di riduzione della violenza che il governo attribuisce alle misure coordinate dal gabinetto di sicurezza.

Le autorità pubblicano aggiornamenti quotidiani sui canali ufficiali, riportando i giorni senza omicidi e rafforzando la narrazione di un miglioramento costante della sicurezza per cittadini e imprese.

Nel 2025, El Salvador ha raggiunto l'impressionante traguardo di 303 giorni senza omicidi, chiudendo l'anno con 82 omicidi totali, nessuno dei quali legato alle gang. Il dato segna una diminuzione del 28% rispetto al 2024, quando furono registrati 114 omicidi.

I funzionari attribuiscono questi risultati a iniziative chiave come il Piano di Controllo Territoriale e il regime di emergenza in vigore dal marzo 2022, che ha portato all'arresto di oltre 90.800 presunti membri di gang.

Sostegno popolare e attenzione internazionale

La svolta securitaria gode di un ampissimo consenso popolare. Un sondaggio dell'Istituto di Opinione Pubblica (IUDOP) del gennaio 2026 rivela che il 62,7% dei salvadoregni considera il miglioramento della sicurezza come il cambiamento più significativo per il Paese. Dati ancora più eclatanti arrivano da CID Gallup, che registra un sostegno del 96% alle misure anti-gang del governo. La stessa fonte indica che il 95% degli intervistati non è stato vittima di reati nel 2025, e posiziona El Salvador tra i 20 Paesi al mondo dove ci si sente più sicuri nel camminare da soli di notte.

Il modello di sicurezza salvadoregno sta suscitando un crescente interesse internazionale. Il presidente eletto del Cile, José Antonio Kast, ha visitato il Centro di Confinamento del Terrorismo (CECOT) nel gennaio 2026, seguendo le orme del presidente costaricano Rodrigo Chaves (dicembre 2025). Entrambi hanno potuto visionare da vicino le infrastrutture di massima sicurezza e i protocolli operativi.

Durante una conferenza stampa congiunta in occasione della visita di Kast, il presidente Bukele ha risposto alle domande sui diritti umani dei detenuti, sostenendo che il dibattito internazionale tende a privilegiare i diritti dei criminali rispetto a quelli delle vittime. Ha ribadito che il suo governo ha messo al primo posto la protezione dei cittadini onesti, mostrando scetticismo verso le critiche di alcune organizzazioni.

Delegazioni dall'Ecuador e membri del Congresso degli Stati Uniti, inclusi rappresentanti dell'El Salvador Caucus, hanno visitato il complesso carcerario, descrivendo la strategia di controllo territoriale come un punto di riferimento regionale nella lotta al crimine organizzato.

Sicurezza e crescita economica: un binomio vincente

Il miglioramento delle condizioni di sicurezza ha coinciso con una performance positiva degli investimenti esteri. Dopo un periodo di cautela nel 2024, gli Investimenti Diretti Esteri (IDE) sono balzati del 64% su base annua nel primo trimestre del 2025, trainati da una maggiore certezza del diritto e dal calo della criminalità, secondo i dati ufficiali.

El Salvador ha attirato 639,6 milioni di dollari in investimenti esteri nel 2024. Investitori da Spagna, Messico, Stati Uniti, Panama e Honduras stanno guidando progetti nei settori del turismo, delle infrastrutture e del real estate, incluso un ambizioso progetto da 730 milioni di dollari del Gruppo Roble.

I funzionari governativi sottolineano come la strategia per la sicurezza abbia contribuito a trasformare l'immagine internazionale di El Salvador, posizionando il Paese come una destinazione più sicura e sempre più competitiva per gli investimenti.