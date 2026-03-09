L'infettivologo Matteo Bassetti mette in guardia su "un allarme a livello mondiale per quanto riguarda la sifilide". Lo fa con un reel su Instagram in cui spiega che l'allarme in questo momento "arriva dal Sud America, esattamente dal Perù", ma, spiega Bassetti, riguarda anche l'Italia dove "c'è un aumento impressionante di casi soprattutto tra i più giovani, parliamo anche di 15-16-17enni".

Cos'è la sifilide

La sifilide è un'infezione causata dal batterio Treponema pallidum, che si trasmette esclusivamente per contatto diretto, prevalentemente attraverso rapporti sessuali o contatti oro-genitali che rivestono un ruolo molto importante nella trasmissione della malattia. Le persone che rischiano di contrarla sono soprattutto coloro che hanno rapporti sessuali non protetti.

I rischi

"La sifilide - spiega Bassetti nel video - è una malattia sessualmente trasmessa che se curata bene non dà problemi. Ma se non viene identificata bene, con i test, può dare problemi".

Come si fa la diagnosi

Il sospetto diagnostico va sempre confermato con esami diretti (una sorta di tampone della lesione) oppure con specifici esami del sangue, che di solito diventano positivi non prima di quattro settimane dall’infezione.

Come proteggersi

Bassetti ricorda poi che "il preservativo rimane lo strumento migliore per difendersi da tutte le infezioni sessualmente trasmesse, compresa la sifilide".