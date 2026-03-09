'Harry Potter', caso di bullismo sul set scuote la serie tv
Un caso di bullismo scuote il set della serie reboot di Harry Potter. Come riporta 'The Sun', due comparse di circa 12 anni avrebbero litigato durante le riprese e uno di loro avrebbe urlato: "Ti prenderò dopo le riprese". Secondo una fonte raggiunta dal tabloid inglese, i dirigenti della Warner Bros hanno attivato un protocollo anti‑bullismo per individuare ed eliminare qualsiasi comportamento problematico che possa mettere a rischio il cast, la troupe o l’andamento della produzione. "Qualsiasi comportamento inappropriato deve essere fermato sul nascere", riporta il 'Sun'.
Le accuse riguardano sia adulti sia bambini, e la linea della produzione è stata resa chiara: chiunque venga segnalato per bullismo sarà immediatamente licenziato, indipendentemente dalla notorietà. I capi avrebbero inoltre inviato una mail a tutti i lavoratori coinvolti, spiegando come segnalare episodi o atteggiamenti scorretti, anche in forma anonima.
'Harry Potter', in arrivo prossimamente su Hbo Max Italia[1], punta a riportare sullo schermo l’universo creato da J.K. Rowling[2] con un approccio completamente nuovo rispetto alla saga cinematografica uscita tra il 2001 e il 2011. Il progetto prevede una stagione per ciascun libro, un formato che consentirà di esplorare con maggiore profondità l’arco narrativo originale e di valorizzare personaggi, dinamiche e dettagli che i film avevano necessariamente sacrificato. L’obiettivo è restituire la complessità del mondo magico, offrendo ai fan una lettura più fedele e stratificata della storia.
I giovani protagonisti[3] saranno Dominic McLaughlin nei panni di Harry Potter, Arabella Stanton in quelli di Hermione Granger e Alastair Stout in quelli di Ron Weasley[4], ruoli che al cinema erano di Daniel Radcliffe, Emma Watson e Rupert Grint. Ad affiancarli, Lox Pratt è Draco Malfoy, prendendo il posto di Tom Felton, John Lithgow è Silente, Paapa Essiedu è Professor Piton, Janet McTeer è Professoressa McGranitt e Nick Frost è Hagrid. Resta invece ancora avvolta nel mistero l’identità dell’attore scelto per Voldemort, personaggio che nei film aveva il volto di Ralph Fiennes.
