Un caso di bullismo scuote il set della serie reboot di Harry Potter. Come riporta 'The Sun', due comparse di circa 12 anni avrebbero litigato durante le riprese e uno di loro avrebbe urlato: "Ti prenderò dopo le riprese". Secondo una fonte raggiunta dal tabloid inglese, i dirigenti della Warner Bros hanno attivato un protocollo anti‑bullismo per individuare ed eliminare qualsiasi comportamento problematico che possa mettere a rischio il cast, la troupe o l’andamento della produzione. "Qualsiasi comportamento inappropriato deve essere fermato sul nascere", riporta il 'Sun'.

Le accuse riguardano sia adulti sia bambini, e la linea della produzione è stata resa chiara: chiunque venga segnalato per bullismo sarà immediatamente licenziato, indipendentemente dalla notorietà. I capi avrebbero inoltre inviato una mail a tutti i lavoratori coinvolti, spiegando come segnalare episodi o atteggiamenti scorretti, anche in forma anonima.

'Harry Potter', in arrivo prossimamente su Hbo Max Italia , punta a riportare sullo schermo l’universo creato da J.K. Rowling con un approccio completamente nuovo rispetto alla saga cinematografica uscita tra il 2001 e il 2011. Il progetto prevede una stagione per ciascun libro, un formato che consentirà di esplorare con maggiore profondità l’arco narrativo originale e di valorizzare personaggi, dinamiche e dettagli che i film avevano necessariamente sacrificato. L’obiettivo è restituire la complessità del mondo magico, offrendo ai fan una lettura più fedele e stratificata della storia.

I giovani protagonisti saranno Dominic McLaughlin nei panni di Harry Potter, Arabella Stanton in quelli di Hermione Granger e Alastair Stout in quelli di Ron Weasley , ruoli che al cinema erano di Daniel Radcliffe, Emma Watson e Rupert Grint. Ad affiancarli, Lox Pratt è Draco Malfoy, prendendo il posto di Tom Felton, John Lithgow è Silente, Paapa Essiedu è Professor Piton, Janet McTeer è Professoressa McGranitt e Nick Frost è Hagrid. Resta invece ancora avvolta nel mistero l’identità dell’attore scelto per Voldemort, personaggio che nei film aveva il volto di Ralph Fiennes.