Inter-Cagliari: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

(Adnkronos) - Torna in campo l'Inter. Oggi, venerdì 16 aprile, i nerazzurri sfidano il Cagliari - in diretta tv e streaming - nell'anticipo della 33esima giornata di Serie A. La squadra di Chivu è reduce dal successo contro il Como, battuto al Sinigaglia con un pirotecnico 4-3, mentre i sardi hanno battuto la Cremonese 1-0 in casa conquistando fondamentali punti salvezza.

La sfida tra Inter e Cagliari è in programma oggi, venerdì 16 aprile, alle ore 20.45. Ecco le probabili formazioni:

Inter (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Henrique, Frattesi, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Bonny, Esposito. All. Chivu.

Cagliari (4-3-3): Caprile; Palestra, Mina, Rodriguez, Obert; Adopo, Gaetano; S. Esposito, Deiola, Folorunsho; Borrelli. All. Pisacane

Inter-Cagliari sarà trasmessa in diretta televisiva sui canali Dazn, visibili tramite smart tv, ma anche su quelli SkySport. La partita sarà inoltre disponibile in streaming sulla piattaforma web di Dazn, sull'app SkyGo e su NOW.