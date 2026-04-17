Flavio Cobolli - (Ipa)

(Adnkronos) - Flavio Cobolli passa alla semifinale dell'Atp sulla terra rossa di Monaco. L'azzurro, n. 16 del ranking, ha superato il ceco Vit Kopriva, n. 77, in due set con il punteggio di 6-3 6-2 in meno di un'ora e mezzo di gioco.  