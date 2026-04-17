Nuovo collegamento aereo Alghero-Parigi operato da Transavia France - Notizie

Alghero e la capitale francese da sabato 18 aprile saranno sempre più collegate. È atteso alle 20 infatti l'arrivo all'aeroporto di Alghero del primo volo diretto proveniente da Parigi, operato da Transavia. Il nuovo collegamento sarà attivo fino al 24 ottobre, con una frequenza bisettimanale nei giorni di martedì e sabato."L'attivazione del collegamento diretto con Parigi rappresenta un elemento di grande rilevanza nella strategia di sviluppo del network dell'Aeroporto di Alghero. - ha dichiarato Silvio Pippobello, amministratore delegato di Sogeaal - Il mercato francese rappresenta il secondo bacino internazionale per flussi turistici verso il nord Sardegna e costituisce un'area strategica per lo sviluppo della destinazione, con impatti significativi sull'economia turistica del territorio.Questa nuova rotta, attivata a due settimane dall'avvio del collegamento con Amsterdam, consolida ulteriormente il posizionamento dello scalo su un bacino ad alto potenziale".Compagnia aerea low-cost del gruppo Air France-KLM, Transavia France è specializzata nel traffico leisure europeo e nei collegamenti verso il bacino del Mediterraneo. Con un network in costante espansione, il vettore collega la Francia a numerose destinazioni turistiche. "Alghero è una destinazione altamente attrattiva, nota per il suo ricco patrimonio, la splendida costa e il forte richiamo tra i viaggiatori francesi. Questa nuova rotta riflette la nostra ambizione di continuare ad espandere il nostro network verso destinazioni del Mediterraneo, offrendo al contempo ai nostri clienti opzioni di viaggio comode e convenienti", ha affermato Julien Mallard, vice direttore commerciale Transavia France.Saranno 48 i collegamenti, di cui 18 nazionali e 30 internazionali, previsti per la Summer IATA nell'aeroporto di Alghero, con un incremento del 46% dell'offerta internazionale tra le cui destinazioni figurano Amsterdam, Barcellona, Bruxelles, Belgrado, Bordeaux, Bratislava, Bucarest, Budapest, Cork, Dublino, Francoforte, Katowice, Lione, Londra, Monaco, Madrid, Parigi, Skopje, Sofia, Tirana, Varsavia....

Leggi tutto su Ansa Sardegna