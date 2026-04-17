Alghero e la capitale francese da sabato 18 aprile saranno sempre
più collegate. È atteso alle 20 infatti l'arrivo all'aeroporto di
Alghero del primo volo diretto proveniente da Parigi, operato da
Transavia. Il nuovo collegamento sarà attivo fino al 24 ottobre,
con una frequenza bisettimanale nei giorni di martedì e sabato.
"L'attivazione del collegamento diretto con
Parigi rappresenta un elemento di grande rilevanza nella strategia
di sviluppo del network dell'Aeroporto di Alghero. - ha dichiarato
Silvio Pippobello, amministratore delegato di Sogeaal - Il mercato
francese rappresenta il secondo bacino internazionale per flussi
turistici verso il nord Sardegna e costituisce un'area strategica
per lo sviluppo della destinazione, con impatti significativi
sull'economia turistica del territorio.
Questa nuova rotta, attivata a due settimane
dall'avvio del collegamento con Amsterdam, consolida ulteriormente
il posizionamento dello scalo su un bacino ad alto potenziale".
Compagnia aerea low-cost del gruppo Air
France-KLM, Transavia France è specializzata nel traffico leisure
europeo e nei collegamenti verso il bacino del Mediterraneo. Con un
network in costante espansione, il vettore collega la Francia a
numerose destinazioni turistiche. "Alghero è una destinazione
altamente attrattiva, nota per il suo ricco patrimonio, la
splendida costa e il forte richiamo tra i viaggiatori francesi.
Questa nuova rotta riflette la nostra ambizione di continuare ad
espandere il nostro network verso destinazioni del Mediterraneo,
offrendo al contempo ai nostri clienti opzioni di viaggio comode e
convenienti", ha affermato Julien Mallard, vice direttore
commerciale Transavia France.
Saranno 48 i collegamenti, di cui 18 nazionali e
30 internazionali, previsti per la Summer IATA nell'aeroporto di
Alghero, con un incremento del 46% dell'offerta internazionale tra
le cui destinazioni figurano Amsterdam, Barcellona, Bruxelles,
Belgrado, Bordeaux, Bratislava, Bucarest, Budapest, Cork, Dublino,
Francoforte, Katowice, Lione, Londra, Monaco, Madrid, Parigi,
Skopje, Sofia, Tirana, Varsavia....
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