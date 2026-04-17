"Non bastano più l'ordinaria amministrazione e la gestione del
presente. Servono idee nuove, prospettive diverse". È il messaggio
lanciato dal lungomare Poetto da Marco Porcu, candidato sindaco per
il centrodestra a Quartu per le elezioni amministrative del 7 e 8
giugno. Con lui 12 forze politiche e civiche (Fratelli d'Italia,
Forza Italia, Lega, Riformatori, Sardegna al Centro 2020, Alleanza
Sardegna, Sardegna Forte, Movimento per Quartu, Centrodestra per
Flumini, Liberali Sardi Autonomisti e alle liste civiche Terra e
Tradizione e Futura).
"Io sono il rappresentante di una coalizione
unita, ma soprattutto omogenea - ha detto Porcu - Una coalizione
che scegliendo me ha deciso per una rottura generazionale e lo ha
fatto con estremo coraggio. Siamo a un crocevia storico. E Quartu
non può restare a guardare. Chi governa con gli strumenti del
passato non può guidare la città verso il futuro. È da questa
consapevolezza che nasce la mia candidatura e la nostra 'coalizione
del coraggio".
Il programma è chiaro: "Non è una lista di
promesse. È costruito attorno a quattro criteri-guida che danno
senso e coerenza a ogni scelta che la coalizione sta definendo".
Sono la bellezza come diritto civico, la pianificazione come atto
di giustizia, la cultura e i grandi eventi come motore identitario
e infine lo sviluppo economico come antidoto all'emigrazione.
"Una città che non cura il proprio volto manda
un messaggio preciso ai suoi cittadini: non vale la pena investirci
- ha detto il candidato sindaco - Il piano urbanistico comunale del
1999 è uno strumento vecchio in un mondo trasformato, serve una
pianificazione seria e moderna, capace di aprire nuovi spazi di
sviluppo e di risolvere i problemi edilizi cronici che penalizzano
le periferie. Dal 2012, Quartu ha smesso di ospitare eventi di
rilievo....
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