Ue-India, Angeloni: "Opportunità di partenariati strategici su settori tech"

(Adnkronos) - “Abbiamo atteso questo accordo di libero scambio tra Unione Europea e India dal 2008, è stato negoziato a lungo ed è sicuramente un accordo di estrema importanza per l’Europa e per l’Italia. Aldilà degli scambi commerciali, della riduzione delle tariffe, del tempo che ci vorrà per applicarlo e delle linee rosse che sono state messe a protezione dei rispettivi settori strategici, il vero sviluppo sarà quello di poter avere partenariati sugli investimenti di natura strategica, sui settori tech, che sono quelli di cui oggi l’India ha bisogno. Insieme ad altri paesi europei possiamo essere fornitori, quindi esistono grandissime prospettive, non immediate, ma sicuramente molto importanti per noi”. Lo ha dichiarato Lorenzo Angeloni, già ambasciatore d’Italia in India, a margine dell’evento “India potenza emergente: crescita, opportunità e impatti globali” organizzato dal Centro studi americani di Roma.

Angeloni ha poi commentato la politica di autonomia strategica dell’India: “È uno dei pilastri su cui questo paese basa le sue ambizioni di grande potenza. Secondo il punto di vista indiano, in un mondo in cambiamento e verso un approccio multipolare, la politica estera dell’India dipende sostanzialmente dall’India. Non ci sono alleanze preconfezionate ma eventualmente rapporti su basi concrete, su questioni non ideologiche. Una politica quindi che deve sapersi destreggiare, date queste premesse, e devo dire che il governo indiano appare in grado con Modi di saperlo fare. Si è registrato un grande incremento di accordi e di relazioni in questi anni, anche con grandi difficoltà nei confronti degli Stati Stati Uniti e della Cina che però vanno gestite accuratamente cercando di evitare che diventino dei conflitti. L’India riesce attraverso questo insieme di leve a gestire un rapporto di politica estera con tutto il mondo”.