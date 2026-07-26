Brutto incidente stradale tra Due Auto Sulla Statale 389: Cinque Feriti

FONNI – Un brutto incidente stradale si è verificato ieri sera, 25 luglio, lungo la Statale 389 nel Nuorese. Due auto, una Jeep e una Fiat Punto, si sono scontrate per cause ancora in corso di accertamento al chilometro 18, all'altezza del bivio di Fonni. Il bilancio è di cinque persone ferite.

I Soccorsi

Sul posto sono intervenute tempestivamente tre ambulanze del 118, che hanno preso in carico i cinque feriti e li hanno trasportati in ospedale per le cure del caso. I Vigili del Fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza dei veicoli coinvolti, mentre il personale dell'Anas ha gestito la viabilità nel tratto interessato. Per i rilievi e la ricostruzione della dinamica, sono intervenute le forze dell'ordine.

La Viabilità

Il tratto di strada è stato temporaneamente chiuso al traffico per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi. Le cause dello scontro sono al vaglio degli inquirenti.