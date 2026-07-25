Nuovo traghetto Delcomar tra La Maddalena e Palau - Notizie

Garantire una maggiore capacità ai collegamenti fra La Maddalena e Palau, ma anche un livello superiore comfort. È con questi obiettivi che Delcomar, compagnia di navigazione attiva nei collegamenti fra la Sardegna e le sue isole minori, schiera da oggi su questa tratta la Franco DG, nuova unità che arriva in Italia dopo essere stata impiegata dal 2018 in Grecia, dove era stata appena varata.Si tratta di una nave bidirezionale, con rampa di prua e di poppa, lunga oltre 93 metri e larga quasi 18 metri, in grado di raggiungere una velocità superiore ai 14 nodi. Può trasportare fino a 450 persone e circa 120 auto. "Nei momenti di punta del traffico - spiega Franco Del Giudice, presidente di Delcomar - avevamo alcuni problemi di congestione in questa tratta, sia per il traffico pendolare, quindi in prima mattinata e verso sera, sia nei momenti di picco turistico: in questi frangenti anche con una corsa ogni mezz'ora faticavamo a stare dietro alla domanda di trasporto, per la quale parliamo di circa un milione di persone all'anno. Con questa nuova unità riusciremo a risolvere questo problema, mettendo in navigazione una nave che è praticamente nuova: in Grecia è stata usata pochissimo, quando è arrivata da noi aveva ancora gli imballaggi intatti in alcuni punti".Nei collegamenti con le isole minori, si tratta di una delle navi più nuove operanti nel Mediterraneo. "È dotata di quattro motori principali - prosegue Gianfranco Atzeni, Ceo di Delcomar - e di quattro propulsori ad eliche azimutali; quindi, vanta una altissima manovrabilità e una grande versatilità, oltre ad essere all'avanguardia per quanto riguarda la sostenibilità ambientale. Anche le operazioni di carico e scarico, su un mezzo così performante, saranno più veloci, a beneficio dei passeggeri. Con questo...

Leggi tutto su Ansa Sardegna