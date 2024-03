Oristano

Sul posto soccorritori e forze dell’ordine

Un incidente mortale si è verificato lungo la Statale 131. La vittima è una donna poco più che quarantenne, originaria di Morgongiori. Era al volante di una Ford C Max, non di sua proprietà. L’auto avrebbe sbandato, caranbolando e urtando violentemente la barriera protettiva in cemento. Inutili i soccorsi: la donna ha cessato di vivere.

L’incidente è avvenuto intorno alle 21, nei pressi