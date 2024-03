Tragedia sulla strada di Mogoro, muore una donna di 40 anni

Tragedia nelle tarda serata di domenica sulla strada statale 131, precisamente nella salita di Mogoro, in direzione Cagliari. Giulia Erdas, una donna di 40 anni, originaria di Morgongiori, avrebbe perso il controllo della sua Ford C Max, senza coinvolgere altri veicoli, prima di impattare violentemente contro la barriera spartitraffico. Nonostante l’intervento tempestivo degli operatori del 118 Areus, che hanno tentato di rianimarla per circa un’ora, i soccorsi si sono rivelati vani. Sul posto, pochi minuti dopo, sono arrivati vigili del fuoco di Oristano, che hanno estratto la vittima dalle lamiere dell’auto. Nel frattempo, la polizia stradale di Sanluri ha preso in carico i rilievi di legge per comprendere le dinamiche dell’incidente. Non si esclude che all’origine dell’incidente vi possa essere un malore da parte della conducente. Tra le informazioni emerse dai primi controlli, l’auto non apparteneva alla donna. Un elemento sulla quale stanno lavorando le forze dell’ordine per comprendere meglio quanto avvenuto. Tutto il paese di Morgongiori è sconvolto da questo tragico evento e si stringe attorno alla famiglia

