Inchiesta urbanistica Milano, spuntano nuove chat con il sindaco Sala

(Adnkronos) - Nuove chat con il sindaco di Milano Giuseppe Sala. E' la novità che emerge dall'analisi di alcuni telefoni cellulari, dopo i sequestri fatti a metà luglio nell’inchiesta che ha portato a sei arresti nell’urbanistica milanese. I messaggi tra il sindaco e alcuni dei principali indagati dell’inchiesta saranno depositati domani martedì 12 agosto, davanti ai giudici del Riesame chiamati a valutare le esigenze cautelari per Giancarlo Tancredi, ex assessore alla Rigenerazione urbana del Comune di Milano e Giuseppe Marinoni, ex presidente della commissione per il Paesaggio.

L’analisi dei telefoni, appena iniziata, è stata svolta dalla Guardia di finanza tramite parole chiave: il nome degli indagati e quello dei progetti già noti come il Pirellino o su cui la Procura non ha ancora approfondito l'indagine.

Sarda News - Notizie in Sardegna

Questo blog non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità.

Per proporre i tuoi feed o un contenuto originale, scrivici a info@sardanews.it

Per tutti gli aggiornamenti seguici su TELEGRAM

o su Facebook https://www.facebook.com/sardanotizie