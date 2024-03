Nella mattinata odierna, intorno alle 6:45, è scoppiato un grosso incendio all’interno di una carrozzeria situata poco fuori Abbasanta, in via Alghero. L’evento ha destato molta preoccupazione, richiedendo un tempestivo intervento da parte dei vigili del fuoco del locale Distaccamento.

Le fiamme, che si sono propagate con rapidità, hanno generato una situazione di emergenza, portando le squadre del comando provinciale di Oristano a intervenire prontamente sul luogo. Fortunatamente, grazie alla prontezza e all’efficacia dell’azione dei pompieri, l’incendio è stato domato in breve tempo, evitando danni maggiori.

Le operazioni di spegnimento sono state seguite dalla messa in sicurezza dell’edificio interessato dall’incendio, al fine di prevenire eventuali rischi residui e garantire la sicurezza della zona circostante.

Al momento, le cause che hanno provocato l’incendio sono ancora oggetto di indagine da parte delle forze dell’ordine. In queste ore sono in corso gli accertamenti necessari per comprendere le dinamiche che hanno portato allo scoppio delle fiamme e per determinare eventuali responsabilità.