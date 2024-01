Oristano

Antichi riti e aggregazione ad Albagiara, Sini e Gonnosnò

Fuochi nel cuore della notte, attorno ai quali si radunano ancora piccole comunità. Cataste di legna che bruciano in ricordo di antichi riti e vecchie tradizioni, ma che rimangono occasioni di incontro e aggregazione. In Marmilla stanno per accendersi i falò in onore di San Sebastiano e Sant’Antonio.

L’appuntamento, che interesserà tre diversi paesi del territorio del Consorzio “Due Giare”, è per questo fine settimana tra fede, tradizione, musica e prodotti locali.

Ad Albagiara sabato 20 gennaio è l’associazione turistica Pro loco che si occuperà dei festeggiamenti in onore di San Sebastiano. Si inizia alle 16.30 con la processione e poi la celebrazione della messa. Alle 18, nella casa museo, invece ci sarà l’accensione del fuoco e una cena per tutti, seguita da una serata musicale con l’organettista Paride Peddio.

Nella stessa giornata, a Sini, la Pro loco, il comune e la parrocchia proporranno “Su Fogadoi de Sant’Antoi, Santu Srebastiau e Santa Cra. Alle 17 in programma la benedizione a cui seguirà l’accensione del falò, con l’accompagnamento musicale a cura del fisarmonicista Mattia Mura, in piazza Eleonora d’Arborea.

A Gonnosnò la regia della festa di San Sebastiano è a cura di un comitato spontaneo, diretto da Enrico Cancedda. Sabato 20 gennaio, alle 17, è in programma la messa poi il rosario cantato in lingua sarda e infine, alle 19, la benedizione e l’accensione del falò. Alle 19.15 i fuochi d’artificio e alle 19.30, ballo sardo per tutti. La serata si chiuderà alle 20.30 con la degustazione di prodotti tipici, come fave, ceci e salumi. I festeggiamenti proseguiranno anche il giorno dopo, domenica 21 gennaio, alle 10, con la processione per le vie del paese e alle 11 la messa solenne con il panegirico del santo.

“Sono tradizioni, che raccontano le storie dei nostri paesi”, dichiara il presidente del Consorzio Due Giare, Lino Zedda, “un plauso a tutti i comitati, le associazioni e i volontari, impegnati nell’organizzazione e nella tutela di questi riti”.