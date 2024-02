Norbello

L’itinerario proposto dalla Diocesi per domenica 25 febbraio



Norbello e le sue campagne saranno i protagonisti del dodicesimo cammino nel Guilcer-Barigadu organizzato dalla Pastorale del turismo dell’Arcidiocesi di Oristano, sotto la guida di don Ignazio Serra.

L’itinerario proposto per domani, domenica 25 febbraio, porterà i pellegrini alla scoperta del Parco della musica, in paese, e poi al lavatoio comunale, alle tombe dei giganti a Santu Perdu, al castello Serla e ai ruderi della chiesa di Santa Vittoria, risalente al XII secolo.

La partenza è prevista per le 14, con punto di ritrovo al Parco della Musica per i saluti del sindaco e del parroco. Alle 14,15, tutti in cammino verso le tombe dei giganti: là è prevista una sosta per la preghiera del pellegrino.

L’arrivo al sito del castello Serla e dei ruderi della chiesa Santa Vittoria è invece previsto per le 15.30. Si ripartirà verso Norbello alle 16.15 per la visita al lavatoio comunale, del 1904. Il rientro in paese sarà alle 17 dove è prevista per i pellegrini una visita guidata alla scoperta degli oggetti della tradizione sarda conservati nella casa Sisto.

A chiudere la giornata, l’inaugurazione alle 17.30 della ceramica dei cammini del lago Omodeo in piazza della parrocchia, prima di rientrare verso le proprie sedi.