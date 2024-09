Incidente a Uras, investito un ciclista: ecco come sta

Sono in miglioramento le condizioni del ciclista ricoverato all’ospedale San Martino di Oristano dopo essere stato travolto da un’auto nell’incidente avvenuto ieri mattina nei pressi di Uras. L’uomo, che stava percorrendo la strada provinciale che collega il centro abitato a Terralba in sella alla sua bicicletta, è stato investito violentemente da un veicolo e sbalzato a terra per alcuni metri. Un’ambulanza del servizio 118, attivata prontamente dalla centrale operativa Areus di Cagliari, è arrivata sul luogo dell’incidente in pochi minuti. I soccorritori hanno stabilizzato il ciclista, che presentava diverse escoriazioni, e lo hanno trasportato d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale San Martino. Il paziente è stato ricoverato con un codice giallo, indice di condizioni serie ma non critiche. Le prime ore dopo l’incidente erano state cariche di apprensione, ma nelle ultime ore le sue condizioni sono migliorate notevolmente. Il ciclista rimane sotto osservazione, ma sembra che il peggio sia ormai passato. Sull’accaduto stanno indagando i carabinieri del comando provinciale di Oristano, intervenuti sul posto per effettuare

