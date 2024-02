Torre Grande

I giudici amministrativi hanno accolto le tesi della Regione e di Ivi Petrolifera



Vittoria davanti al Tar Sardegna per i campi da golf e per il progetto turistico-immobiliare da 36 milioni di euro presentato per Torre Grande dalla Ivi Petrolifera. I giudici amministrativi hanno accolto le tesi della Regione e degli investitori privati, respingendo il ricorso del Gruppo di intervento giuridico.

Il progetto prevede la realizzazione di tre hotel e residenze turistico-alberghiere per un totale di 551 posti letto, una Spa, un ristorante e un percorso da golf a nove buche più il campo pratica, oltre alla club house. L’area interessata si estende per oltre 110 ettari.

L’associazione ambientalista aveva chiesto l’annullamento della deliberazione della Giunta regionale che, a dicembre 2021, aveva chiuso la valutazione dell’impatto ambientale e dato il benestare all’intervento, tra una parte della pineta e l’area industriale dismessa dell’ex raffineria Sipsa, nella borgata marina di Oristano.

Oltre al Grig erano intervenuti nel procedimento di valutazione di impatto ambientale il Comitato per la tutela della pineta e 488 cittadini oristanesi.

