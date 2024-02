Oristano

Tutte le informazioni per fare domanda



La Servizi Provincia di Oristano srl assume cinque operai qualificati ,a tempo indeterminato: si cercano un falegname, un fabbro, un elettricista, un termoidaulico e un muratore.

Tra i requisiti generali ci sono la maggiore età, la cittadinanza italiana, di un altro stato europeo o di permesso di soggiorno, l’idoneità psico-fisica all’impiego, il godimento dei diritti civili e politici. Indispensabile anche non essere stati licenziati o destituiti da una pubblica amministrazione e la regolarità nei confronti del servizio di leva.

Possono presentare la propria candidatura i cittadini in possesso della licenza media inferiore, iscritti a uno dei centri per l’impiego dell’Isola e in possesso dei requisiti specifici e della qualifica richiesti dalla mansione scelta. La selezione è aperta sia a disoccupati che hanno dato la propria immediata disponibilità al lavoro (DID) e sia agli occupati.

L’assunzione avverrà tramite selezione. Verrà redatta una graduatoria valida per due anni. Le domande dovranno essere inoltrate attraverso la sezione “Avviamenti PA” del portale di Sardegna Lavoro, accessibile con identità digitale. C’è tempo dall’8 marzo fino alle 14 del 14 marzo.

Dopo la formazione della graduatoria, la società della Provincia convocherà per una prova di idoneità al lavoro il triplo dei candidati da assumere. Le persone selezionate saranno assunte con contratto a tempo indeterminato, che prevede un impegno di 40 ore settimanali divise su cinque giorni.

Tutte le informazioni, il bando completo di tutti i requisiti specifici e le modalità di candidatura sono disponibili sul sito dell’Aspal, a questo indirizzo .

Martedì, 20 febbraio 2024