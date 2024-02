San Vero Milis

Giovedì in programma anche una conferenza

Per quattro giorni, fino a venerdì 23 febbraio, a San Vero Milis ci sarà la Mostra del libro cristiano, organizzata dall’associazione Maranatha di Oristano per promuovere la cultura biblica e la lettura della Bibbia. L’esposizione è stata allestita negli spazi della biblioteca comunale. Può essere visitata gratuitamente, al mattino dalle 9.30 alle 13, il pomeriggio dalle 15.30 alle 19.

Nei mesi scorsi la mostra ha fatto tappa a Oristano, al museo archeologico di Olbia e alla Torre Aragonese di Ghilarza. Da molti anni, in tutta Italia questa piccola e preziosa esposizione rappresenta uno strumento per favorire la conoscenza del mondo biblico. Si tratta di una pregiatissima raccolta di traduzioni storiche della Bibbia e della presentazione del modello del Tabernacolo e dei suoi arredi, riprodotti fedelmente in miniatura.

Vi sono numerosi testi molto importanti: dalla Istituzione della religione cristiana di Giovanni Calvino, alla Sacra Bibbia illustrata di Gustave Dorè; dalla storica traduzione Vulgata di Girolamo alla versione del Martini; da Tertulliano a John Wesley.

È possibile visitare la mostra con una guida o autonomamente. Si parte con la spiegazione della rivoluzione storica e culturale rappresentata dall’invenzione della stampa in occidente, ad opera di Gutenberg, il quale scelse proprio la Bibbia come primo libro da stampare, data l’importanza che essa rivestiva già allora. A seguire si possono osservare pregiatissime Bibbie prodotte nei secoli su carta stampata nelle varie lingue e stili letterali europei. E poi alcune curiosità, come la Bibbia in miniatura usata nei lager, e altri testi importanti nella storia del Cristianesimo, fino ai tempi moderni.

Giovedì 22 febbraio alle 18.30 in biblioteca è in programma la conferenza “La Bibbia: il Libro dei libri. Il fulcro del Cristianesimo”.

Martedì, 20 febbraio 2024