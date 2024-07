Cabras, doppio concerto di Fiorella Mannoia: gli appuntamenti

Fiorella Mannoia si prepara a portare la sua musica in Sardegna con due attesissimi concerti a Cabras. L’appuntamento è fissato per domenica 21 e lunedì 22 luglio all’Anfiteatro di Tharros, nell’ambito dell’Isola dei Giganti Festival, con inizio alle ore 21:30. Il tour estivo rappresenta una nuova avventura emozionante per la cantante romana, che ha dato il via a questo viaggio musicale dopo la sua partecipazione, per la sesta volta, al Festival di Sanremo con il brano “Mariposa”. Questo pezzo, celebrato come un inno all’orgoglio femminile, ha ottenuto importanti riconoscimenti come il Premio Sergio Bardotti e il Premio Elsa Morante per il miglior testo. “Mariposa”, appena certificato disco d’oro, è frutto della collaborazione tra Fiorella Mannoia, Cheope, Carlo Di Francesco, Federica Abbate e Mattia Cerri. I concerti di Tharros promettono di essere eventi indimenticabili, arricchiti dalla presenza di un’orchestra che accompagnerà la potente voce della Mannoia, creando un’esperienza sonora unica nel suo genere. I fan sardi avranno l’opportunità di vivere una serata magica, in cui le melodie senza tempo della

