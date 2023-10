Il Consorzio Due Giare tira le somme sull’estate e pensa ai programmi futuri

Si sono conclusi da poche settimane gli appuntamenti del primo cartellone unico delle iniziative estive dei paesi del Consorzio, chiamato “Giaras in festas”. “Un esperimento assolutamente positivo”, ha commentato il presidente Lino Zedda, “un parere condiviso dagli amministratori del nostro Consorzio e dalle Pro loco, che ho incontrato nei giorni scorsi. Un calendario unico ha una durata temporale molto più ampia, un’offerta più vasta e diversificata ed è sicuramente più visibile di un evento promosso singolarmente. Tutti siamo d’accordo sul riproporre questo calendario unico nel 2024, cercando di arricchirlo anche con nuovi appuntamenti”.

Un’estate ricca di appuntamenti e uno sguardo al futuro: è tempo di bilanci per il Consorzio Due Giare, che dopo una stagione intensa tra cultura, tradizione e promozione del territorio è già al lavoro per il prossimo anno.

Tante opportunità e iniziative legate al territorio. Si lavora all’Expo per il 2024

Il territorio si è arricchito con due nuovi spazi – la sede del Consorzio a Baressa e il centro Move the Box di Villaverde – riservati alle imprese con “Ruralab”, un’iniziativa dell’Unione dei Comuni “Alta Marmilla” con il sostegno del Consorzio.

“Un progetto che abbiamo proposto nella Strategia nazionale delle Aree interne, il nostro Consorzio ha dato la disponibilità delle proprie strutture per ospitare uno spazio importante per tutto il territorio”, ha spiegato Zedda. “Ruralab è uno spazio multifunzionale con tecnologie informatiche e tutto ciò che può consentire ad imprese già esistenti o a future imprese di sperimentare prodotti, produzioni, promozioni. Tutto questo con attrezzature che il singolo imprenditore non si potrebbe permettere”.