Furti da un’auto in sosta e in un negozio: un arresto e una denuncia

Cagliari

Interventi di polizia e carabinieri

Durante la notte si aggiravano in modo sospetto tra le auto in sosta, quando la polizia li ha raggiunti per controllare. I due hanno tentato la fuga e uno di loro – 31 anni, di Cagliari – ha provato a disfarsi di uno zainetto al cui interno c’era un computer portatile, rubato da uno dei veicoli. Per questa ragione è stato arrestato per l’ipotesi di reato di furto aggravato in concorso. Dell’altro per ora si sono perse le tracce.

È successo martedì scorso, a Cagliari. Una volta recuperato lo zaino, gli agenti della Squadra volante sono riusciti a risalire al proprietario, che ha confermato di averlo lasciato all’interno dell’auto parcheggiata.

Al ladro colto in flagrante è stata contestata anche l’accusa di falsa attestazione a pubblico ufficiale, perché quando agli agenti ha fornito un nome falso.

Nell’udienza per direttissima, il giudice per le indagini preliminari ha convalidato l’arresto senza applicare alcuna misura cautelare.

Ieri, invece, un uomo di 42 anni senza fissa dimora, noto alle forze dell’ordine, è stato denunciato dai carabinieri per furto aggravato. È accusato di aver rubato due profumi da donna del valore complessivo di 181 euro dal negozio Coin di via Dante.

Insospettiti dall’atteggiamento dell’uomo, gli addetti alla sicurezza del punto vendita avevano chiesto l’intervento dei carabinieri, che lo hanno fermato con la refurtiva all’uscita del negozio. I profumi sono stati restituiti.

Sabato, 21 ottobre 2023