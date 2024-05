Nurachi

Un percorso adatto a tutte le età per scoprire la chiesa di San Giacomo



Torna a Nurachi la Ciclopedalata della Vernaccia, appuntamento ecologico su due ruote alla scoperta del territorio. Per domenica 19 maggio gli organizzatori propongono una salutare mattinata sui pedali, lontano dal traffico e in una magica atmosfera d’altri tempi, per ammirare la chiesa di San Giacomo, dell’antica giurisdizione di Nurachi.

La partenza è fissata per le 10 dalla piazza