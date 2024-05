Ardauli

Traffico bloccato lungo la Provinciale 15



Problemi per la circolazione questa mattina lungo la circonvallazione della Provinciale 15 per un cassone carico di rifiuti che in prossimità di una curva si è sganciato dal mezzo che lo trasportava ed è finito in cunetta.

Il conducente del camion ha chiesto l’intervento dei vigili del fuoco: la chiamata di soccorso è giunta alla sala operativa del comando di Oristano intorno alle 8.