Nurachi

Sabato un aperitivo letterario e il concerto “Travessu Tour”

Un viaggio tra passato e musica per la seconda serata di CantinArte, la rassegna culturale e artistica giunta alla sua quarta edizione e ospitata dalla Cantina Caddeo. Sabato 11 maggio alle 20 il pubblico dell’aperitivo letterario di CantinArte si immergerà nel contesto in cui vivevano le comunità in cui si lavorava la terra cruda, sulle sponde del Tirso. Con Antonio Sanna, curatore della ricerca storica per immagini e testi, si riscoprirà un’importante e fiorente produzione delle tegole in ladrini, che venivano lavorate a Silì, frazione di Oristano.

Gli spettatori avranno modo di ammirare video e foto d’epoca, capire i meccanismi che muovevano questa economia ormai scomparsa. La presentazione del lavoro avverrà all’interno della Cantina Caddeo, edificio di interesse culturale e storico costruito proprio con la tecnica della terra cruda nel 1800.

Alle 21 l’antico giardino campidanese della Cantina Caddeo ospiterà la musica del live “Travessu Tour” dell’organettista Pierpaolo Vacca in collaborazione con dj Cris. “Travessu” è l’album d’esordio dell’organettista Pierpaolo Vacca, con le collaborazioni di Dino Rubino, Pape Ndiaye, Nanni Gaias, Dj Cris e Fabio Calzia, uscito il 19 gennaio 2024 per la Tuk Music