Arborea

Concorso assieme a Nuragugume e Borore: altre due opportunità fuori provincia

Pubblicato un bando per la selezione di tre istruttori direttivi contabili nei comuni di Arborea, Borore e Noragugume. Con un ufficio unico, le tre amministrazioni hanno deciso di gestire in forma associata e coordinata la procedura concorsuale per la ricerca della figura di categoria D, con contratto a tempo indeterminato.

Stilata dal Comune di Arborea, la graduatoria sarà utilizzata esclusivamente dai tre enti, che ripartiranno i selezionati nel seguente modo: il primo classificato prenderà servizio proprio ad Arborea, il secondo a Noragugume e infine il terzo a Borore.

Ai candidati verrà comunque data la possibilità di esprimere la propria preferenza su una delle sedi di destinazione, che potranno poi decidere per una diversa assegnazione rispetto alla posizione in graduatoria.

Tra i requisiti generali il pieno godimento dei diritti politici, età non inferiore ai 18 anni, idoneità fisica, assenza di condanne penali e non essere stati destituiti da pubblici impeghi. Tra quelli specifici, il possesso della laurea del vecchio ordinamento o magistrale in Economia e commercio, della patente B, nonché la conoscenza della lingua inglese e dei sistemi informatici più diffusi.

La domanda di ammissione dovrà essere inoltrata attraverso la piattaforma InPa entro il 1° marzo. In allegato dovranno essere presenti la ricevuta di pagamento della tassa di concorso, il curriculum vitae con modello europeo, la fotocopia di un documento di identità ed eventuali certificazioni di possesso di titoli di preferenza per la riserva di un posto.

Tutte le documentazioni circa il possesso di requisiti per l’appartenenza alle categorie protette, la necessità di ulteriore tempo nello svolgimento delle prove o la possibilità di essere dispensati da quella preselettiva, dovranno invece essere inoltrate tramite PEC all’indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. , sempre entro il 1° marzo.

Sono previste per i candidati due prove: una teorico-pratica fissata per il 16 marzo e una orale il 27 marzo. In caso dovessero pervenire più di 50 domande, si aggiungerà una preselezione, fissata per il 13 marzo alle 9:30 presso l’impianto sportivo in corso Italia ad Arborea.

Per tutte le informazioni e le materie d’esame è possibile consultare il bando di concorso scaricabile dal sito ufficiale del Comune di Arborea.

Martedì, 31 gennaio 2023