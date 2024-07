il compagno resta in carcere

Le squadre di ricerca, supportate dai cani specializzati, hanno ritrovato il corpo di Francesca Deidda, la cui scomparsa risale alla prima metà di maggio, a San Sperate. Il ritrovamento è avvenuto vicino al ponte romano della vecchia strada Orientale, nel territorio di San Vito, lungo il Rio Picocca, tra la carreggiata e il letto del fiume. In questa zona erano stati rinvenuti anche alcuni suoi effetti personali, come un bite dentale, un accappatoio e i resti di una felpa. Il cadavere è stato individuato grazie all’odore rilevato da uno dei cani addestrati provenienti da Bologna. Sembrerebbe che il corpo fosse parzialmente dentro un grande borsone, ai piedi di un albero. Domani il medico legale Roberto Demontis, già sul posto, sarà incaricato di eseguire l’autopsia per determinare le cause del decesso di Francesca Deidda. Gli inquirenti sperano che l’esame possa chiarire se la donna è morta o se è stata uccisa. Questa mattina, in carcere, è stato condotto un nuovo interrogatorio a Igor Sollai, marito di

