Allarme nelle campagne di Oristano per un grosso incendio

Nel tardo pomeriggio, un vasto incendio ha interessato la località “Is Pastureddas” nel comune di Oristano. Il rogo, sviluppatosi rapidamente a causa delle alte temperature e dei venti favorevoli, ha richiesto un’immediata risposta della macchina antincendio per evitare danni ingenti alle aree agricole circostanti. Il coordinamento delle operazioni di spegnimento è stato affidato alla stazione del Corpo Forestale di Oristano, che ha prontamente mobilitato il personale necessario. Fondamentale è stato l’intervento aereo dell’elicottero Super Puma, decollato dalla base del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale (CFVA) di Fenosu, che ha effettuato numerosi lanci d’acqua sulle fiamme. Oltre al GAUF (Gruppo di Analisi e Uso del Fuoco) del CFVA di Oristano, sul campo sono intervenute due squadre dell’Agenzia Forestas, provenienti dai cantieri di Zeddiani e Santa Giusta. Essenziale è stato anche l’apporto dei vigili del fuoco di Oristano, che hanno lavorato senza sosta per contenere il fronte dell’incendio e mettere in sicurezza le aree limitrofe. Le operazioni di spegnimento si sono concluse con successo alle 18:30,

Fonte: Il Giornale di Oristano

