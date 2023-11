Santa Giusta si prepara per tempo al Natale, con le luminarie e qualche novità

Santa Giusta

Appaltato il servizio, accensione tra fine mese e i primi di dicembre

Si comincia a respirare aria di Natale a Santa Giusta, dove l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Andrea Casu ha già appaltato il servizio di noleggio, installazione, manutenzione e smontaggio delle luminarie. E ci saranno alcune novità.

“Quest’anno nel piazzale della Chiesa non ci sarà l’albero, ma un altro motivo natalizio”, anticipa l’assessore al decoro urbano, Federico Salaris, che conferma gli addobbi nel resto del paese.

L’atmosfera natalizia potrebbe arrivare prima del giorno dell’Immacolata: “Penso che le accenderemo a fine novembre o i primi di dicembre”, prosegue l’assessore Salaris, che ha in mente altri cambiamenti: “Potrebbe esserci una novità anche per quanto riguarda il mercatino di Natale, ma è ancora tutto da decidere”.

La data comunque è confermata: “Si svolgerà il 2 e il 3 dicembre”, annuncia Federico Salaris.

Le luminarie come sempre saranno installate all’ingresso del paese, nella piazza della Basilica con soggetti 3D a terra. Ci sarà un addobbo della facciata del Municipio e nelle borgate e nei quartieri di Cirras, Corte Baccas, Is Melonis, Cuccuru e Portu e nella cappella di San Giovanni a Concias. Anche la via principale sarà vestita a festa.

La ditta che si occuperà dell’installazione è la P.S. Impianti di Dolianova.