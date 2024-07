I resti nel borsone erano di Francesca Deidda, la conferma dal Dna

Il mistero che avvolgeva la scomparsa di Francesca Deidda ha trovato una triste conferma scientifica: i resti rinvenuti ieri in un borsone lungo la Vecchia Orientale sarda, vicino al ponte romano, appartengono alla donna. È stato il Ris dei Carabinieri a fornire la certezza, confrontando il Dna della Deidda con quello estratto dai resti trovati nel borsone, concentrandosi in particolare sulle unghie. Nonostante questa chiara identificazione, rimangono ancora molti interrogativi sulla morte della 42enne di San Sperate. Il medico legale dovrà stilare un referto dettagliato, un compito che potrà completare solo dopo l’arrivo a Cagliari di due superconsulenti incaricati dalla Procura, tra cui un antropologo forense e un entomologo. Si prevede che i primi risultati possano essere comunicati verso la fine del mese. Intanto, si aspettano i risultati immediati di una Tac speciale eseguita sul borsone, ritrovato nascosto sotto terriccio e frasche ai piedi di un albero. Questa analisi permetterà di comprendere la disposizione del corpo senza danneggiare ulteriormente i resti e valutare le condizioni in cui esso si

