Sbarco di migranti in Sardegna, ecco cosa è successo

Un gruppo di nove migranti è arrivato nel litorale di Villasimius, sulla costa sud-orientale della Sardegna, segnando il primo sbarco di extracomunitari nella zona dopo alcuni anni di tranquillità. L’episodio si è verificato nella mattinata di oggi a Cala Burroni. Qui gli extracomunitari hanno abbandonato il gommone con cui erano giunti e sono stati poi assistiti dalle autorità. I migranti, tutti maggiorenni, sono stati trovati in buone condizioni di salute, nonostante le difficoltà e le peripezie del viaggio. Il gommone su cui erano viaggiati è stato successivamente recuperato dall’Area Marina Protetta di Villasimius, che ha messo in campo le proprie risorse per gestire l’emergenza. Le forze dell’ordine sono intervenute sul luogo dello sbarco. I carabinieri della stazione di Villasimius sono giunti sul posto poco dopo l’arrivo dei migranti e hanno avviato le procedure di identificazione e controllo. In seguito, i migranti sono stati accompagnati al Centro di Accoglienza di Monastir, situato a circa 40 chilometri da Villasimius. Lì sono stati ospitati e sottoposti alle procedure previste per l’accoglienza e

