(Adnkronos) - Flavio Cobolli torna in campo a Wimbledon 2026. Oggi, mercoledì 8 luglio, il tennista romano sfida la grande sorpresa del torneo, il britannico Arthur Fery - in diretta tv e streaming - nei quarti di finale dello Slam di Londra. Cobolli negli ottavi ha sconfitto il tre set l'australiano Alex De Minaur, mentre Fery, in tabellone grazie ad una wild-card, ha superato in 5 set il bulgaro Grigor Dimitrov.

In semifinale il vincente della sfida troverà uno tra Alexander Zverev e Taylor Fritz.