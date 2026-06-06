(Adnkronos) - Andrea Kimi Antonelli si prende la pole position del Gp di Montecarlo. Il pilota della Mercedes strappa il giro veloce al fotofinish (1:12:051), davanti a Max Verstappen e a Lewis Hamilton, diventando così a 19 anni il più giovane poleman a Monaco (di Leclerc il precedente record, a 23 anni). Quarto Leclerc, poi Hadjar, Russell e le due McLaren di Piastri e Norris. Ecco la griglia di partenza del Gran Premio di Montecarlo.

Ecco la griglia di partenza del Gp di Montecarlo:

1 Antonelli – 1:12.051

2 Verstappen – 1:12.094

3 Hamilton – 1:12.279

4 Leclerc – 1:12.351

5 Hadjar – 1:12.434

6 Russell – 1:12.445

7 Piastri – 1:12.624

8 Norris – 1:12.765

9 Gasly – 1:13.226

10 Lawson – 1:13.412

11 Albon – 1:13.787

12 Sainz – 1:13.815

13 Hülkenberg – 1:13.902

14 Colapinto – 1:13.995

15 Lindblad – 1:14.248

16 Bortoleto – s.t.

17 Ocon – 1:14.722

18 Pérez – 1:14.747

19 Bearman – 1:14.814

20 Bottas – 1:15.283

21 Alonso – 1:15.349

22 Stroll – 1:16.061