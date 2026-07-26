(Adnkronos) - Torna in pista la Formula 1. Oggi, domenica 26 luglio, il Mondiale riparte con il Gran Premio d'Ungheria - in diretta tv e streaming - con Andrea Kimi Antonelli leader della classifica Piloti. Si ricomincia dopo il successo dell'emiliano nel Gp del Belgio a Spa, dove ha preceduto la Ferrari di Charles Leclerc e la Red Bull di Max Verstappen. A caccia di riscatto, dopo il quarto posto in Belgio, Lewis Hamilton che non vuole lasciar scappare Antonelli nella corsa al titolo mondiale, con l'italiano avanti di 50 punti. Oggi in pole position scatta la McLaren di Lando Norris, affiancato in prima fila dalla Ferrari di Leclerc.
Prima fila:
1. Lando Norris - McLaren - 1'17''207
2. Charles Leclerc - Ferrari - 1'17''435
Seconda fila:
3. Oscar Piastri - McLaren - 1'17''684
4. Max Verstappen - Red Bull - 1'17''725
Terza fila:
5. Lewis Hamilton - Ferrari - retrocesso di 3 posizioni
6. George Russell - Mercedes - 1'17''760
Quarta fila:
7. Kimi Antonelli - Mercedes - retrocesso di 3 posizioni
8. Isack Hadjar - Red Bull - 1'17''856
Quinta fila:
9. Arvis Lindblad - RB - 1'18''281
10. Nico Hulkenberg - Audi - 1'18''686
Sesta fila:
11. Liam Lawson - Racing Bulls
12. Pierre Gasly - Alpine
Settima fila:
13. Franco Colapinto - Alpine
14. Gabriel Bortoleto - Audi
Ottava fila:
15. Esteban Ocon - Haas F1 Team
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16. Fernando Alonso - Aston Martin
Nona fila:
17. Oliver Bearman - Haas F1 Team
18. Carlos Sainz - Williams
Decima fila:
19. Alexander Albon - Williams
20. Lance Stroll- Aston Martin
Undicesima fila:
21. Valtteri Bottas - Cadillac
22. Sergio Perez - Cadillac
Il Gp d'Ungheria di Formula 1 è in programma oggi, domenica 26 luglio alle ore 15.
Il Gp d'Ungheria di Formula 1 sarà visibile in diretta televisiva e in esclusiva sui canali SkySport, mentre la visione in chiaro sarà garantita da TV8 ma soltanto in differita alle ore 18. Appuntamento disponibile anche in streaming su Sky Go, NOW. In chiaro, alle 18, TV8.it.