(Adnkronos) - Beffa Ferrari nelle qualifiche del Gran Premio del Belgio di Formula 1 e mistero bandiera gialla. Oggi, sabato 18 luglio, Andrea Kimi Antonelli ha conquistato la pole position sul circuito di Spa davanti a Max Verstappen, con il Q3 che è stato però condizionato da una bandiera gialla sventolata verso la pit lane, in direzione di Isack Hadjar, che ha però 'confuso' la Ferrari Charles Leclerc.

Succede tutto nel Q3. Negli ultimi giri che assegnano la pole position, una bandiera gialla 'appare' a lato del circuito proprio quando stava transitando la Ferrari di Charles Leclerc, che l'ha vista e ha alzato leggermente il piede dall'acceleratore, immaginando fosse successo qualcosa in pista. In realtà però la bandiera gialla era rivolta verso la pit lane dove stava transitando la Red Bull di Hadjar.

Il regolamento stabilisce chiaramente che la bandiera gialla "rivolta verso il lato sinistro, quello della pit lane, segnala un incidente nella stessa e non è rivolta ai piloti in pista". Nonostante le regole siano piuttosto chiare però, c'è amarezza in casa Ferrari: "Difficile dire se avremmo conquistato la pole, ma bisogna considerare che ci sono dei distacchi minimi", ha detto il team manager Frederic Vasseur a SkySport, "non so cosa sia successo ma i nostri hanno alzato il pedale quel minimo che basta per finire una posizione indietro".

Furioso invece Leclerc, che partirà quarto: "Sono molto arrabbiato, è un peccato perché non eravamo lontani dalla pole".