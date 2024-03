Ollastra

Domande al Comune entro il 12 aprile



Anche quest’anno è previsto un aiuto agli espositori del settore zootecnico che decideranno di partecipare alla Fiera di San Marco, il 25 aprile ad Ollastra: piccole e medie imprese potranno contare su un contributo grazie a un finanziamento della Regione Sardegna da 35.000 euro.

Fondi che permetteranno di offrire non pagamenti diretti, ma servizi agevolati: ad esempio, il Comune si farà carico delle spese per il trasporto del bestiame dalle aziende all’area fieristica.

A queste misure si aggiungono dei rimborsi per attività promozionali, sotto forma di premi quasi simbolici, per un importo massimo di 300 euro.

Possono presentare domanda le microimprese, piccole e medie imprese attive nel settore della produzione zootecnica, della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti della filiera, con sede in Italia.