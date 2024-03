Oristano

L’obiettivo sarà quello di contrastare i comportamenti che causano incidenti



Anche pattuglie in moto e agenti in borghese della Polizia di Stato saranno impegnati durante le festività pasquali per garantire una maggiore sicurezza sulle strade dell’Oristanese. La Questura di Oristano ha annunciato un rafforzamento dei servizi di vigilanza e presidio, organizzato dal Compartimento della Polizia stradale per la Sardegna.

L’incremento delle pattuglie e dei controlli saranno “finalizzati a prevenire comportamenti pericolosi, come la guida sotto l’effetto di sostanze alcoliche e stupefacenti e l’eccesso di velocità, con particolare attenzione alle giornate maggiormente a rischio”, spiega la nota della Questura.

I dati sugli incidenti dicono che le principali cause sono l’eccessiva velocità, che porta alla perdita di controllo del veicolo, l’invasione di corsia con scontro frontale ed il sorpasso in un tratto non consentito, spesso determinati da distrazione oltre che dall’inosservanza delle norme di comportamento durante la guida.

“L’obiettivo è quello di dare una risposta alla necessità di contrastare gli incidenti stradali, cercando di assicurare quanto più possibile un traffico scorrevole e soprattutto l’incolumità dei viaggiatori”, spiega il comunicato. Le pattuglie in moto garantiranno anche interventi più agili in caso di criticità.