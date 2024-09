Arriva il nuovo vaccino anti-Covid in provincia di Oristano

È disponibile in tutti gli ambulatori della Asl 5 di Oristano il nuovo vaccino anti-Covid, specificamente progettato per offrire protezione contro la variante JN.1, attualmente prevalente in Italia. Questo vaccino, la cui validità è annuale, è gratuito per tutti i cittadini e si rivela particolarmente importante per le categorie a maggiore rischio. Le autorità sanitarie raccomandano la vaccinazione per le persone di età superiore ai 60 anni, per gli ospiti delle residenze sanitarie assistenziali (Rsa) e per le donne in gravidanza o nel periodo post-parto, comprese quelle che allattano. Anche gli operatori sanitari e socio-sanitari sono inclusi tra i destinatari privilegiati di questo intervento preventivo. Inoltre, il vaccino è consigliato per i soggetti dai 6 mesi ai 59 anni che presentano elevate fragilità a causa di patologie o condizioni di salute che aumentano il rischio di complicanze. Per garantire una protezione ulteriore, si consiglia la vaccinazione anche a familiari, conviventi, badanti e caregiver che assistono persone con grave fragilità. “Aver contratto un’infezione, anche recente, del

Leggi tutto su Fonte: Il Giornale di Oristano

Sarda News - Notizie in Sardegna

E' un blog di informazione che include un Aggregatore di articoli dalle principali fonti in informazione in Sardegna

Per il contenuto integrale si rimanda alla fonte proprietaria dei diritti sempre indicata a fine articolo (in caso di feed rss esterno)

Per proporre i tuoi feed o un contenuto originale, scrivici a info@sardanews.it

Per tutti gli aggiornamenti seguici su TELEGRAM

o su Facebook https://www.facebook.com/sardanotizie