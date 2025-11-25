Eterno Cristiano Ronaldo. Il fuoriclasse portoghese non perde il vizio e a 40 anni replica in Arabia Saudita il gol in rovesciata fatto nel 2018 in Juventus-Real Madrid. È successo in Saudi League, nella sfida tra il suo Al Nassr e l'Al Khaleej: negli ultimi minuti del match, CR7 si è alzato in volo e ha realizzato in rovesciata il gol del 4-1 tra gli applausi del pubblico. Per poi esultare a modo suo.

Un capolavoro balistico il suo, che a tanti appassionati ha ricordato la prodezza vista in Champions League nel 2018. Allora, con addosso la maglia del Real Madrid, Ronaldo segnò il gol del 3-0 nella sfida contro i bianconeri. Quasi otto anni dopo, per lui è cambiato poco.