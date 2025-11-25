Oasis si prendono un'altra pausa, l'annuncio sui social
I fan ci speravano, ma gli Oasis non torneranno in tour nel 2026. Anche se con loro il colpo di scena è sempre dietro l'angolo. Dopo il tour della reunion -partito il 4 luglio dal Regno Unito e concluso il 23 novembre in Brasile - i fratelli Noel e Liam Gallagher hanno annunciato sui social che ora "ci sarà una pausa per un periodo di riflessione". Una frase che lascia una porta aperta a nuove possibilità di tornare a fare musica insieme.
In questi mesi hanno viaggiato in lungo e in largo in giro per il mondo, macinando successi. "E così è andata", scrivono nel post, che cita un passaggio di un articolo del 'The Guardian': "'La forza pop-culturale più dannosa della recente storia britannica' (come recita una frase del pezzo, pubblicato in occasione dell'annuncio del tour, ndr) ha trovato la sua strada nei cuori e nelle menti di una nuova generazione. Dalla Gallagher Hill al River Plate, da Croke Park sulle rive del Royal Canal alla 'Città degli Angeli', l’amore, la gioia, le lacrime e l’euforia non saranno mai dimenticati".
Il post che annuncia la pausa è stato subito inondato di commenti di fan che li invitano a tornare presto.
"A tutti i fan degli Oasis nel mondo, grazie dal profondo del mio cuore. Ve lo siete goduto alla grande (il tour, ndr). Sarò per sempre grato per la vostra energia e per le vostre vibrazioni. Senza di voi saremmo solo una buona band. Con voi siamo stati la miglior band del pianeta", scrive Liam Gallagher in un post sui social.
