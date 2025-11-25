Camion investe bicicletta a Bologna, muore 23enne
Una ragazza di 23 anni è morta in un incidente stradale all'incrocio tra via dell'Arcoveggio e via De Giovanni a Bologna. E' accaduto oggi, intorno alle 9. Dai primi accertamenti sembra che un camion in svolta abbia investito la 23enne in bicicletta. Nonostante l'arrivo dei soccorsi, per la ragazza, che sarebbe finita sotto l'asse posteriore del mezzo pesante, non c'è stato nulla da fare. Sul posto si è recata la polizia locale per ricostruire la dinamica.
Leggi Tutte le Notizie di oggi in Sardegna
Sarda News - Notizie in Sardegna
Questo blog non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità.
Per proporre i tuoi feed o un contenuto originale, scrivici a info@sardanews.it
Per tutti gli aggiornamenti seguici su TELEGRAM
o su Facebook https://www.facebook.com/sardanotizie