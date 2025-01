La notte di San Silvestro a Cagliari, come da tradizione, è stata caratterizzata da festeggiamenti, musica e allegria. Le piazze si sono animate con eventi e concerti, i cagliaritani e i turisti si sono riversati nelle strade per accogliere l’arrivo del nuovo anno con balli e brindisi. Tuttavia non sono mancati gli episodi che hanno rovinato l’atmosfera di festa.

Il fatto più grave è accaduto nel quartiere Sant’Elia, dove un uomo di 32 anni è rimasto coinvolto nell’esplosione di un petardo. L’incidente ha suscitato immediata preoccupazione, e a pochi minuti dall’allarme è intervenuto prontamente il personale del 118. I soccorritori, giunti sul posto, hanno constatato la gravità della situazione: l’uomo presentava gravi ferite al viso, probabilmente causate dalla deflagrazione del petardo. Nonostante l’impegno dei medici, la situazione si è rivelata molto complessa. L’uomo è stato trasportato d’urgenza al Policlinico di Monserrato, dove ha ricevuto le prime cure.

Le ferite riportate sono molto serie, e a causa della violenza dell’esplosione, l’uomo ha perso l’uso di un occhio. Il suo stato di salute, sebbene sotto monitoraggio, rimane preoccupante, e il personale sanitario sta facendo tutto il possibile per garantire la migliore assistenza.

L’incidente ha inevitabilmente gettato un’ombra sulla notte di festa, interrompendo la gioia dei festeggiamenti e riportando alla luce una problematica ricorrente: l’uso sconsiderato dei petardi, che continua a rappresentare un serio pericolo per la sicurezza di tutti. L’augurio per il 2025 è che oltre alla felicità e ai buoni propositi, arrivi anche una maggiore consapevolezza collettiva sulla necessità di festeggiare in modo sicuro e rispettoso della vita e della salute di ciascuno.