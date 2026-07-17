Einstein Telescope, memorandum di cooperazione Sardegna-Sassonia - Notizie

È stato sottoscritto stamane a Nuoro, un memorandum di cooperazione a sostegno delle candidature della Sardegna e della Lusazia a ospitare l'Einstein Telescope, osservatorio di terza generazione per la ricerca delle onde gravitazionali. La firma è stata preceduta da un workshop delle comunità scientifiche di Italia e Sassonia. Il documento segue e completa la dichiarazione di intenti sottoscritta a gennaio scorso a Roma, nella sede del ministero dell'Università e della Ricerca, tra la Regione Sardegna e lo Stato libero di Sassonia per la realizzazione congiunta della futura grande infrastruttura europea di ricerca, nella configurazione cosiddetta a 'doppia L'.La ministra dell'Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, ha inviato un messaggio: "Sardegna e Sassonia hanno fatto una scelta che porta con sé un obiettivo ambizioso", ha dichiarato. "Hanno scelto di unire le rispettive competenze per costruire la candidatura più forte possibile a ospitare il telescopio Einstein. Perché la scienza avanza non attraverso la divisione, ma attraverso la collaborazione".Le istituzioni di ricerca a sostegno dell'accordo sono l'INFN, l'INAF, l'INGV, l'Università Tecnica di Dresda e il Karlsruhe Institute of Technology (KIT). Alla sottoscrizione hanno presenziato Antonio Zoccoli, Roberto Ragazzoni e Fabio Florindo, presidenti rispettivamente di INFN, INAF e INGV, la prorettrice alla Ricerca e al trasferimento tecnologico dell'Università di Dresda, Angela Rösen-Wolff, e Christian Stegmann, co-responsabile scientifico dello studio di fattibilità per Einstein Telescope in Lusazia.Alla cerimonia hanno partecipato anche, il presidente della Provincia di Nuoro, Giuseppe Ciccolini, i sindaci di Nuoro e Lula, Emiliano Fenu e Mario Calia, la Segretaria di Stato del Ministero della scienza sassone, Heike Graßmann, e il sindaco della cittadina sassone di Ralbitz-Rosenthal, Hubertus Rietscher."Vogliamo che il rapporto nato attorno all'Einstein", ha sottolineato il sindaco di Nuoro, "diventi un legame stabile...

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